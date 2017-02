Gold und Silber für Parkhotel-Lehrlinge

14.02.2017, 13:45 Uhr

Patrizia Steinbauer und Melanie Neuhäusel holten die beiden ersten Plätze in der Kategorie Service bei der Landesmeisterschaft für Tourismusberufe.

PÖRTSCHACH. Der erste und zweite Platz bei der 24. Landesmeisterschaft für Tourismusberufe (Kategorie Service) geht an junge Talente des Parkhotels Pörtschach - an Patrizia Steinbauer (Gold) und Melanie Neuhäusel (Silber). Beide Mädels kommen aus dem Lavanttal. Hoteldirektor Roland Heitzeneder: "Jahr für Jahr, so kann man es inzwischen fast ausdrücken, bringen unsere Lehrlinge Medaillen ins Parkhotel Pörtschach. Das ist die beste Empfehlung für uns als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb. Wir gratulieren den Lehrlingen und Ausbildner Erwin Schurtl."Regelmäßig holen Lehrlinge des Parkhotels Medaillen ab, zuletzt 2016 Hotel- und Gastgewerbeassistent Friedrich Oeljeschläger bei den Staatsmeisterschaften Bronze.