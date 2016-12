Alpen Adria Tipps: Fackellauf am Monte Lussari, Party rund um Tartini

21.12.2016, 02:00 Uhr

Die Silvester-Party am Piazza Unità d'Italia in Tarvisio startet um 22 Uhr, das Motto: "Capodanno in piazza" – Musik und Feuerwerk inkludiert. Das neue Jahr wird tags darauf in Camporosso am Monte Lussari mit einem Fackellauf der Schilehrer begrüßt (18 Uhr). Das Fest beginnt bereits um 14 Uhr, mit Kulinarikstandln von lokalen Produzenten, Musik und Unterhaltung. Infos: http://www.turismofvg.it.

Grammelt voll ist der festlich beleuchtete Tartini-Platz in Piran bei der sicherlich stimmigsten Silvesterparty (ab 22.30 Uhr) an der slowenischen Küste, heuer mit der Sängerin Nuša Derenda.In Portorož begrüßt man das neue Jahr am Neujahrstag mit einem Sprung ins Meer am Strand Meduza (14 Uhr) und um 18 Uhr mit einem großen Feuerwerk samt Rahmenprogramm am Hauptplatz. Infos: http://www.portoroz.si,