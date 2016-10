Alpen Adria Tipps: Herbstliche Farben und Genüsse, Schokolade und Wein

05.10.2016, 00:30 Uhr

In der Gemeinde Barcis im Nordosten der Region Friaul-Julisch Venetien lädt man am Sonntag, 16. Oktober, zum „Herbstmarkt - Formen und Farben/Mercato d’autunno - forme e colori“. Im Mittelpunkt stehen die Farben und Blumen der Saison und natürliche, kulinarische Produkte aus der Region: Mehl, Honig, Bohnen, Kürbisse, Kartoffeln, Nüsse, Pilze, Äpfel, getrocknete Früchte, Kastanien, Kiwi, Feigen, Trauben etc. (htttp://www.barcis.fvg.it).

Am „Schokoladen-Markt/Čokoljana“ am zentralen Marktplatz stellen anerkannte Schokoladenhersteller sowie kleinere Schokoladen-Boutiquen und Konditoreien ihre Köstlichkeiten vor. Am 15. und 16. Oktober, jeweils 9 bis 21 Uhr (Eintritt frei; http://www.cokoljana.si ).Beim internationalen Weinfestival „Top vino by eVino“ sind Spitzenweine aus den besten Weinkellern der Toskana, aus Spanien, Portugal, Österreich, Kalifornien und Neuseeland zu verkosten sowie die besten Weine von 30 slowenischen Winzern. Am 17. Oktober, 13 bis 20 Uhr, Cankarjev dom (Kultur- und Kongresszentrum, Prešernova cesta 10, http://www.cd-cc.si/ ; Vorverkauf: http://www.eventim.si ).In der Sporthalle Stožice gastiert – zum ersten Mal in Laibach – die kanadische Artisten-Fantasy-Theater-Truppe „Cirque du Soleil“. Am Spielplan steht das Programm „Varekai“, was in der romanischen Sprache „überall" bedeutet. Am 14., 15. 10., 20 Uhr, 15., 16. 10., 16.30 Uhr, Center Stožice, Vojkova cesta 100; Karten: http://www.eventim.si ).