Alpen Adria Tipps: Hexen zur Rauhnacht, Märchenhaftes Eisland

01.01.2017, 00:30 Uhr

Die „Hexe am Platz“ („Le Befane in piazza“, Piazza Unità, Tarvisio) am 5. Jänner, um 17.30 Uhr, sowie der traditionelle Hexen-Fackellauf („Fiaccolata di Perchta Baba“) in Camporosso (Piana dell'Angelo, 18 Uhr) sind nur zwei der Gründe, die letzte Rauhnacht bei den Nachbarn in Italien zu verbringen … Infos: http://www.turismofvg.it Ein „Märchenhaftes Eisland“ („Ledena Dežela“) mit fantasievollen Eisskulpturen ist noch bis 5. März 2017 in der Eishalle im Einkaufszentrum „BTC City“ in Ljubljana zu erleben. Infos: http://www.ledena-dezela.com. Das festlich beleuchtete Laibacher Altstadtzentrum ist übrigens noch bis 8. Jänner zu sehen. Infos: https://www.visitljubljana.com. Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch: 12 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag: 12 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag: 10 bis 21 Uhr.