Alpen Adria Tipps: Mattotti in der Villa Manin, Walzerkönig in Laibach

06.01.2017, 00:30 Uhr

„Sconfini“ (Überschreitungen) ist der Titel der aktuellen Ausstellung in der Villa Manin von über 400 Werken des Malers, Illustrators, Comiczeichners, Grafikers, Autors und Reisenden Lorenzo Mattotti (bis 19. März). Der Künstler ist 1954 in Brescia (Lombardei) geboren und gilt als vielseitiger, schwer einzuordnender Künstler. Seinen internationalen Durchbruch hatte er 1985 mit dem Comicwerk „Fuochi“ (Feuer); als Grafiker arbeitete er unter anderem für internationale Magazine wie Vogue, Cosmopolitan, The New Yorker, Vanity Fair, Le Monde sowie für die Filmfestspiele in Cannes 2000. Infos, Tickets: http://www.villamanin.it/

Nachtrag zur Konzerte-Preview 2017: Am 14. Juni, 20 Uhr, ist der Geiger, Dirigent, Showman und als „Walzerkönig“ gefeierte Holländer André Rieu mit seinem Orchester zu Gast in der Sporthalle Stožice (Vojkova cesta 100). Rieu verkaufte bislang mehr als 40 Millionen Alben und begeistert Jahr für Jahr rund 700.000 Fans in aller Welt. Karten: http://www.eventim.si.