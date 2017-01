Alpen Adria Tipps: Paralympische Schi-WM in Tarvis, Museum der Illusionen in Laibach

12.01.2017, 00:00 Uhr

Von 22. bis 30. Jänner finden auf Tarviser Pisten die Paralympischen Alpin-Schi-Weltmeisterschaften statt (IPC Alpine Skiing World Championships). Mit Organisation und Durchführung betraut hat das Internationale Paralympische Komitee den Schiclub „Sport X All Hans Erlacher Team“. Es werden mehr als 300 Athleten aus über 30 Nationen erwartet. Infos: http://sportxall.com. Das „Museum der Illusionen“ (Muzej Iluzij) ist ein Erlebnismuseum, in dem man seine Grenzen der Wahrnehmung testen und Unterhaltsames, Wissenswertes und die Relativität erleben kann. Untern den rund 40 Ausstellungstücken, optische Illusionen und Hologramme befinden sich der unter anderem der Spiegel der Wahrheit, Rubins Vase und das hohle Gesicht von Albert Einstein. In diversen Illusionsräumen wird man selbst Teil der Illusion. Die Beschreibungen der Ausstellungsstücke sind auch in Deutsch angeführt. Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 22 Uhr; Kongresni trg 13, http://muzejiluzij.si.