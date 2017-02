AUFLÖSUNG Kegel-Flaschenöffner

13.02.2017, 19:20 Uhr

Ich gratuliere herzlich. Das Packerl geht morgen ab. UND BITTE Anna lass deine Gäste etwas raten. Stell ohne Worte den Flaschenöffner auf den Tisch.Übrigens Mein ältester Sohn betreut den Rugby Klub in Klagenfurt. Er will einen Flascheöffner für Rugby. Auf meine Frage wie er ausschauen soll, meinte er: DIR FÄLLT SCHON WAS EIN.LG Alois