Centauri Alpha LIVE am Christkindlmarkt am Domplatz

Domplatz , Klagenfurt am Wörthersee AT

Centauri Alpha versüßt mit weihnachtlichen Eigenkompositionen das Warten auf den heiligen Abend.



Jeder ist eingeladen, am Christkindlmarkt am Domplatz, vor der Galeriehütte, den Panflöten- und Gitarrenklängen des virtuosen Weihnachtsmannes beizuwohen; und sich an einem netten Vorweihnachtsnachmittag zu erfreuen.



EINTRITT FREI!!!