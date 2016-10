CHL sah las und hörte

05.10.2016, 00:30 Uhr

Alle 12 Folgen von Roberto Savianos Mafia-Serie, basierend auf seinem Bestseller: authentisch, ungeschönt, klischeefrei - der mörderische Alltag der Camorra. Schockierend glaubwürdig! (4 DVDs, Polyband)„Träumer. Bekannte und unbekannte Texte: Zum 70er des Musikpoeten (7. Oktober) – teilweise bislang unveröffentlichte Lied- und Prosatexte, die von seiner begnadeten Begabung als Autor zeugen. (Ueberreuter)

„Born To Run. Die Autobiografie“: 670 Seiten stark und tatsächlich selbst verfasst. Der 67-Jährige schreibt sehr persönlich über Erfolge und Niederlagen, auch persönlicher Art wie etwa Ängste und Depression. (Heyne)„Das Leben ist gut“: Roman über das Leben und all seine es würzenden Unzulänglichkeiten, über Liebe, Vertrauen und Freundschaft. Für Herz und Hirn – einfach gut! (Hanser)Vinyl-Neuveröffentlichungen zum 70er: Doppel-LPs mit jeder Menge Bonustracks: „Nahaufnahme“ (1993), „Große Dinge“ (1995) sowie (1 LP) „Du mi a“ (1976). Ein würdige Verbeugung vor Österreichs bestem Singersongwriter. (ab 7. 10., Amadeo/Universal)*****„Chapter And Verse“: „Soundtrack“ zur Autobiografie, Kapitel für Kapitel – mit 5 unveröffentlichten Songs mit seinen frühen Bands The Castiles, Steel Mill , The Bruce Springsteen Band und solo. Unverzichtbar! (Sony Music)