CHL sah, las und hörte

07.12.2016, 00:30 Uhr

Von David Schalko (Drehbuch & Regie) stammt der eher untypische Wien-Beitrag zur ORF-Landkrimi-Reihe (kein Kommissar, Leiche erst zum Schluss) mit Top-Besetzung: Nicholas Ofczarek, Raimund Wallisch, Klaus Rott, Inge Maux u.e.m. Im ORF erst am 29. 12., jetzt schon auf DVD. (ORF/Hoanzl).„Share. Die Teile der Liebe“: Science-Fiction-Roman, Liebesgeschichte sowie Lebens- und Liebesratgeber in einem. Antworten auf die großen Fragen des Daseins und der Liebe in Romanform. (Sheema)

„Deine Kirche – Meine Kirche. Ein Pfarrer auf Umwegen“: Spiritualität, das Verbindende zwischen Religionen und Menschen sowie die Zukunftsfähigkeit der Kirche in gescheiten und fundierten Texten. (Styria)… Stubnblues: „7“ Weltmusik zwischen Stubnmusi, Chanson, Westcoast-Poprock, Jazz und Elementen aus Weltteilen, aufgenommen bei diversen Konzerten in Österreich. A wöd Musi! (Hoanzl)Worried Man & Worried Boy: Papa (Gründungsmitglied der Worried Men Skiffle Group) und Sohn (u.a. Ja, Panik!) über Leid und Freud‘ des Alltags in charmanter Passt-schon-Mentalität und originalem Wiener Dialekt. Herrlich! (Problembär Records)„Wild“: Ein österreichisches Trio, das swingt wie eine ganze Bigband, auf CD zum Teil von Gastmusikern begleitet - nostalgischer Schick, lässig und gute Laune machend interpretiert, retro und heutig zugleich. (O-Tone Musi/Edel)