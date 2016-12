CHL sah las und hörte

21.12.2016, 00:30 Uhr

WOCHE Kärnten, Ausgabe Nr. 51, 21. 12. 2016

Eine Rock’n’Roll-Komödie. Michael Ostrowski vollendete (in memoriam) den dritten Teil von Michael Glawoggers „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“-Reihe: schräg, laut, skurril, aber würdig!. (DVD; Filmladen).„Fernweh – Heimweh – Sehnsuchtsküche“: Sehr inspirierende Rezeptesammlung rund um die Welt samt Hintergrundstorys, feinen Tipps, in übersichtlicher und sehr hübscher Aufmachung. DIE Entdeckung meines Kochbuchjahres! (maudrich)

„Es regnet Liebe“: Er/Sie liebt mich, liebt mich nicht … Gedanken über das Mysterium Liebe und all ihre Facetten in über 80 Kurzgeschichten, Gedichten und Wortspielereien. Eschenauer einmal nicht als Miefke, sondern anders! (Mitgift)„Lyrics. Sämtliche Songtexte 1962-2012“: Im Original und Deutsch von Gisbert Haefs, mit Fotos und Tex-/Notizen-Faksimile. Für Fans ein Muss und für alle Zweifler erst recht! (Hoffmann und Campe)Die 2016/2017-Ausgabe des CD-Samplers mit geballter Ladung heimischer Musik, von Danzer, Sigi Maron, Goisern, Cornelius bis Clara Luzia, Seiler & Speer, Pizzera & Jaus, 5/8erl in Ehren u.e.m. Respekt und doppelt guter Zweck! (Universal)„... Christmas“: Die Bloodsucking Zombies From Outer Space mit einem Best-of aus zehn Jahren „Unholy X-Mess Jamboree“ und mit Horrorpunk/Psychobilly-Covers von Songs von ABBA, Michael Jackson, Falco und mehr. (monkey.)