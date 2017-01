CHL sah las und hörte

01.02.2017, 00:30 Uhr

WOCHE Kärnten, Ausgabe 05, 1. 2. 2017

Die bereits mehrfach prämierte und u.a. für den Golden Globe und Oscar nominierte Vater-Tochter-Geschichte mit dem „Teilzeit-Kärntner“ Peter Simonischek. Gehört gesehen! (DVD, Blu-Ray; Eurovideo)„Der letzte Tanz“: Am 26. Jänner feierte die Mangold ihren 90er. Im mehrfach preisgekrönten Film von Houchang Allahyari zeigt sie, an der Seite von Daniel Sträßer, allerhöchste Schauspielkunst. (DVD, Hoanzl)

„Der Junge bekommt das Gute zuletzt“: Ein trauriger Roman über einen einsamen 13-Jährigen und dessen unfreiwilliges Erwachsenwerden. Melancholisch, aber auf spielerische Art. (Rowohlt)„… Was mich zwischen Himmel und Erde hält“: Bergtouren in den Dolomiten und den Karnischen und Julischen Alpen als Quell für Kopf, Seele und Glauben. Von Generalvikar, Msgr. Engelbert Guggenberger. (Styria)„Metromonk“: Der Hang-Virtuose aus Tirol holt alles aus seinem Instrument und schafft stilistisch vielfältige, atmosphärisch dichte, aber nie überladene, Klangkunstwerke zwischen Jazz, Worldmusic und Pop. (Tru Thoughts/Good To Go)… & The Void Pacific Choir, "These Systems Are Failing": Man könnte es fast Elektro-Punk nennen, auf jeden Fall aber ist es ein erfrischend ungewöhnliches und (textlich) kritisches Album. Der Chor allerdings ist rein fiktiv. (little idiot)