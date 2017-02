CHL sah las und hörte

08.02.2017, 00:30 Uhr

WOCHE Kärnten, Ausgabe Nr. 06, 8. 2. 2017

„… Pinocchio“: Herzige Zeichentrickverfilmung aus dem Jahre 1984. Wie aus der Holzpuppe ein Bub mit Verstand und Herz wird … Für die ganze Familie. (DVD; Black Hill/WVG)Der ORF-Landkrimi Südtirol: Verzwickter Fall und Top-Besetzung: Tobias Moretti als Staatsanwalt, Robert Palfrader als wegen Burn-out abgeschriebener Kommissar, Kristina Spenger als Kommissariatsleiterin. (DVD; Hoanzl)

„… für Gitarre. Beliebte Melodien & Hits aus Film und TV“: Übersichtliche Aufmachung, Spiralbindung und ein breites Repertoire, von „Alle Vögel sind schon da“ bis „Hey, hey, Wickie“. (Bosworth)„Elefant“: Ein im Dunkeln leuchtender rosa Elefant, ein vom Leben gebeutelter Obdachloser und ein Plädoyer gegen Erbgutmanipulation. Science-Fiction, Suspense und viel Einfühlungsvermögen in einem Roman. (Diogenes)„Rennen“: Elektropop, der alles andere als kalt-, sondern unglaublich viel Soul & R’n’B zulässt. Moderne Ohrwürmer, gute (englische) Lyrics und packende Vocals. (4AD/Beggars Group)„Marbles In The Park“: Live aufgenommen beim Marillion-Weekend 2015 in Holland: das Album „Marbles“ (aus 2004) in voller Länge und ausgewählte Zugaben (2 CDs; auch auf DVD, Blu-Ray; ear Music)