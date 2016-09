Die 10. Oktober-Feiern im Bezirk

Klagenfurt am Wörthersee: Klagenfurt |

Feiern zum 10. Oktober in und um Klagenfurt

Der Kärntner Abwehrkämpferbund veranstaltet am Samstag, 8. Oktober, um 14 Uhr ein Festkonzert mit der Glantaler Blasmusik und dem Mänenrchor Klagenfurt-Annabichl.Feier am Freitag, 7. Oktober, um 18 Uhr am Gemeindeparkplatz. Anschließend Umzug.Feier des Seniorenbundes am Samstag, 8. Oktober im Gasthaus Kulterer.Feier am Sonntag, 9. Oktober: Um 18.30 Uhr Sammeln beim Schlosswirt in Ebenthal.

Am Sonntag, 9. Oktober, um 19.15 Uhr (Treffpunkt Gemeindeplatz) Fackelzug zum Kirchplatz mit Festkundgebung dann Fackelzug zur Aussicht wo es ein Höhenfeuer und Feuerwerk gibt. Mitwirkende: MGV „Schneerose“ St. Margareten, Andreas und Roman (Trompete), Schüler der Volksschule.Feiern am Sonntag, 9. Oktober: Um 18.30 Uhr auf dem Sponheimer Platz, um 19.15 Uhr beim Kriegerdenkmal in Strau, um 19.30 Uhr auf dem Friedhof Kappel/Drau und um 20 Uhr beim Kriegerdenkmal Kirche Kappel/Drau.Am Sonntag, 9. Oktober, um 18 Uhr Kranzniederlegung beim Abwehrkämpferdenkmal beim Gemeindeamt, um 18.30 Uhr Wortgottesdienst beim Kriegerdenkmal bei der Wallfahrtskirche und um 18.45 Uhr Fackelzug zur Kaiserhütte mit Feierstunde und Feuerwerk.Feiern am Sonntag, 9. Oktober, um 19 Uhr: Am Teller (mit Feuerwerk), in Göriach (Birkenkogel), Plöschenberg und Wurdach.Feier am Sonntag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr am Parkplatz Rupertiberg.Feier mit Platzkonzert der Trachtenkapelle Moosburg am Sonntag, 9. Oktober, um 18.30 Uhr, beim Kriegerdenkmal in der 10. Oktober-Straße. Um 18.45 Uhr Feier des Abwehrkämpferbundes und der Schuljugend.