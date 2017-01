Ein Geschenk an eine alte Dame

08.01.2017, 22:21 Uhr

Kleinigkeit. Ein kleines Keks packerl oder wie eine nette alte Dame gibt hie und da den Mitarbeitern ein wunderbar verpacktes Glückslos. OK der Dame kann man kein gekauftes Geschenk geben. Sie nimmt es nicht an und ist beleidigt. Aber selbst gemachtes, am liebsten aus Holz. Ja, ich hatte aber schon etliche Sachen für sie gemacht. Sollte brauchbar sein, eher klein und sie sollte eine Freude haben. Meine Frau kaufte einen Geldbaum oder so ähnlich. Passte zu den Glückslosen. Spotan wusste ich was ich mache. Die am Bild gezeigte Vase aus echt Christbaum. Natürlich wasserfest mit Kunststoffeinsatz.Nach der Erzählung meiner Frau strahlte die Dame über das ganze Gesicht. IST EIGENTLICH NICHT SCHWER Freude zu machen.LG