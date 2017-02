Eine Renovierung verschenken?

15.02.2017, 02:22 Uhr

Kennst du das auch? Kaum hat man in seiner Wohnung das letzte Zimmer renoviert, kann man eigentlich beim ersten Zimmer wieder von vorne Anfangen. Die Tapeten sind ranzig, Der Fußboden hat Flecken, die Möbel sind abgenutzt oder sogar kaputt. Das geht oft ganz schön ins Geld.

Genauso geht es im Moment bekannten von uns. Sie haben zwei Jungs, Zwillinge. Und die Kinderzimmer sind erstens nicht mehr Altersgemäß, und zweitens sind die Möbel abgewohnt und teilweise kaputt. Das Geld ist aber knapp und so lässt die Renovierung auf sich warten. Da aber bald der Geburtstag von den Jungs ansteht, wollen wir der Familie ein bisschen unter die Arme greifen.

Ein Renovierungsgutschein

Zum Geburtstag der Zwillinge wollen wir einen Renovierungsgutschein schenken, damit sie jeweils ein schönes Jugendzimmer bekommen. Aber einfach eine Karte schreiben und das Geld rein packen, das finden wir zu un-kreativ. Aus diesem Grund haben wir uns etwas zum Basteln überlegt. Auf einer Webseite für Lampen und Leuchten haben wir uns diese Deckenlampe ausgesucht und 2 davon bestellt. Danach waren wir noch im Baumarkt und haben einen Zollstock, eine kleine Farbrolle, einige Tapeten Reste, Schrauben und etwas Schnur besorgt. Jeweils im Doppelpack.Nun hieß es, auf die Lampen warten. Aber das dauerte nur 2 Tage und schon war es da. Wir nahmen nun die Lampen und befestigten die anderen Gegenstände aus dem Baumarkt mit der Schnur an der Stange. So wie ein Mobile. Anschließend noch eine Karte schreiben und mit dem Geld in einen Umschlag stecken. Den Umschlag mit einem Locher lochen und auch an der Stange befestigen. Nun das ganze noch einmal, schließlich sind es 2 Kinder und 2 Zimmer :)Ein weiterer Teil des Geschenkes wird sein das wir bei der Renovierung mit anpacken. Alte Tapeten müssen erst mal von den Wänden runter, Bodenbeläge raus gerissen und Möbel raus geschleppt werden. Da kann man nicht genug helfende Hände haben.Ich hoffe wir können den Zweien eine kleine Wohlfühl-Oase schaffen in die sie sich immer zurück ziehen können, wenn sie es wollen.