electronic music & more

22.01.2017, 11:09 Uhr

mixed tapes selection

jeden Mittwoch von 21-22:30 - radioAGORA 105,5

Das ist viel Musik in einem Mix der stetig über den Tellerrand blickt und überrascht.Andyage teilt seine Musiksammlung, die sich nicht in einzelne Stile und Schubladen einordnen lässt. Funk, Soul, Downbeat , Hiphop, Triphop, Dub(step), Drum&Bass, Worldmusic, Breakbeat, House, Nu Skool, Oldskool, uvm.Diese musikalische Dj Reise abseits des Mainstreams ist der Soundtrack für ein erfrischendes Kopfkino!TUNE IN!