Es wird wieder getanzt!

, Klagenfurt am Wörthersee AT

Klagenfurt , Klagenfurt am Wörthersee AT

KÄRNTEN. Die Ballsaison ist voll im Gange und auch an diesem Wochenende finden in den Gemeinden wieder zahlreiche Vertanstaltung statt. Anbei die Balltermine am Samstag, dem 28. Jänner:



Ebenthal:

15. Spectacolo der FF Zell-Gurnitz mit Musik von "Elchos" um 20 Uhr, im Kulturhaus Gurnitz.

Ferlach:

Turnerball mit Disco, traditioneller Polonaise, Mitternachtseinlage und Musik von „Hello Again“ ab 19.30 Uhr, im Rathaus Ferlach. (Eröffnung um 20.30 Uhr)

Grafenstein:

Grafensteiner Ball mit Musik von den „4 Roses“ und DJ Tom um 19 Uhr, Hambruschsaal.

Köttmannsdorf:

Köttmannsdorfer Bauernball um 20.30 Uhr, im Gasthof Puschnig in St. Gandolf.

Magdalensberg:

„Die rote Ballnacht“ mit Sektbar, Cocktailbar, Glücksrad und Musik von „Major 7“ um 20.30 Uhr, im Gasthof Jordan in Ottmanach.

Poggersdorf:

Faschingsball ab 14 Uhr, im Pfarrsaal Poggersdorf.

Pörtschach:

Dirndlball der Singgemeinschaft Pörtschach mit den Ossiacher See Musikanten um 20.30 Uhr, im Congress Center Wörthersee.