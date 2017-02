FOTO BLITZTECHNIK

08.02.2017, 17:18 Uhr

Als Naturfreunde „Nachlese“ wurden den Teilnehmern interessante Unterlagen über die Themen „kreativ sehen“, „Foto- Rechte“, „Foto- Versicherungen“, „Bildbeurteilungskriterien“ zugesandt, Unterlagen, die zum Teil zum Nacharbeiten geeignet sind.NATURFREUNDE- Gewinnspiel 2017Aus den monatlich an die WOCHE Redaktion eingesandten Fotos wird von einer Jury das Bild des Monats ermittelt und erhält von den Naturfreunden einen Rucksack mit praktischen Artikeln zum Wandern.NATURFREUNDE Foto- Meisterschaft 2017Aus den monatlichen Einsendungen werden die besten 15 Fotos für die Meisterschaft zur neuerlichen Bewertung herangezogen. Die Jury ermittelt die „TOP TEN“ des Jahres 2017. Dies gilt für Foto- Einsendungen vom 1. Februar bis 30. September 2017.Die Fotos für das Gewinnspiel und für die Meisterschaft sind themenfrei.Die Naturfreunde Kärntens haben für dieses Jahr im Rahmen der 50. Foto- Landesmeisterschaft„Burgen – Schlösser und Ruinen mystisch“ als Sonderthema ausgeschrieben. Zu diesem Sonderthema sind auch alle WOCHE- Leser recht herzlich eingeladen. Die Fotos sind digital und einer Größe von 2 MB unter dem Titel „Sonderthema 2017“ einzusenden.Für die Sieger der „WOCHE Foto- Meisterschaft“ und des Sonderthemas gibt es Warenpreise. Die Sieger werden persönlich zur Siegerehrung eingeladen.Wir freuen uns auf euren Besuch zum kommenden Naturfreunde Foto- Clubabend am 2. März mit dem Beginn um 18,00 Uhr im Jugendgästehaus in Klagenfurt.Anmeldungen sind erbeten unter: www.meinbezirk.at/nfkfotoGUT LICHTNorbert SteinerLandesfotoreferent