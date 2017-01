Freibühne! #45 im raj Klagenfurt

Was ist die Freibühne! ?Die „Freibühne! Klagenfurt/Celovec“ ist eine Plattform für angehende oder (noch) unbekannte Kunstschaffende. Regelmäßig bietet sie ihnen die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen vor Publikum vorzutragen und so die ersten Schritte in der heimischen Kulturszene zu machen.Jede/r, der mitmachen will, kann sich per Facebook oder Mail direkt beim Team melden. Die Darbietung sollte maximal 20 Minuten lang sein, technisches Equipment ist vorhanden. Wir freuen uns auf euch!Kontakt: https://www.facebook.com/freibuehne.klagenfurt oder freibuehne@turbotheater.at