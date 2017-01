Heckmeck spielen 22. Jahresprogramm

AT

Klagenfurt am Wörthersee

, Klagenfurt am Wörthersee AT

Klagenfurt , Klagenfurt am Wörthersee AT

KLAGENFURT/MAGDALENSBERG. Die Kärntner Kabarettgruppe "Heckmeck" präsentiert ihr 22. Jahresprogramm unter dem Titel "Na sowas". Zu sehen gibt es den Angriff auf die Lachmuskeln am Mittwoch, 1. Februar, 20 Uhr im Kolpinghaus, am Freitag, 3. Februar, 19 Uhr im Gasthof Jordan und am Samstag, 4. Februar, 19 Uhr im Bildungshaus Schloss Krastowitz.