Park Haus - Das Café , Sankt Veiter Ring 10 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

INNENSTADT. Auch zur Weihnachtszeit wird im Park Haus ordentlich gefeiert. Am Donnerstag dem 22. Dezember, um 19 Uhr findet der 2. Udo Jürgens Gedenkabend mit Live Musik von Simon Stadler statt und am Freitag, dem 23. Dezember, um 19 Uhr sorgen Danny And The Bad Rats für beste Stimmung.