JBO- Kult Comedy Metal Band

AT

Klagenfurt am Wörthersee

, Viktringer Ring 39 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

Stereo Club , Viktringer Ring 39 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

Die erfolgreichen deutschen Comedy Metaler von J.B.O. sind mit ihrem aktuellen Album „11“ auf Tour unterwegs und kommen auch am 14.10. nach Klagenfurt. Wie gewohnt präsentieren sich die Mittelfranken als humorvolles Spiegelbild der Musikwelt und versehen so manchen bekannten und beliebten – oder weniger beliebten – Titel mit ihrer ganz eigenen Komponente. Egal ob beim sarkastischen „Panzer Dance“, der Open Air-Hymne „Wacken ist nur einmal im Jahr“ oder den durch geknallten Eigenkompositionen bleibt bei „11“ kein Mundwinkel neutral. Mehr als 2,5 Millionen Alben haben J.B.O. in ihrer Karriere bislang verkauft und zahlreiche Preise u.a 2 Gold Awards und Ehrungen für ihr wüstes rosa Auftreten erhalten. Prädikat sehenswert und unterhaltsam.



VVK Öticket exkl. Gebühren €25.- AK: €30.-



Einlass: 19.00