Kärnten: Bilder des Monats September 2016

01.10.2016, 13:00 Uhr

Den Wechsel von Sommer zu Herbst sieht man in den Bildern unserer Regionauten deutlich. Danke für die schönen Schnappschüsse!

Mitmachen!

Es ist ganz einfach: Kamera/Smartphone zücken, Schnappschuss machen, auf www.meinbezirk.at/kaernten hochladen und mit einem kurzen Bildtext versehen. Sehr viele Regionauten stellen so ihre schönsten Schnappschüsse vor.Wir präsentieren hier monatlich eine Auswahl dieser tollen Bilder - diesmal vom September 2016!Schießst du selbst gerne Fotos? Dann lade deine Bilder doch in die Gruppe Schnappschussecke ! In der Gruppe kann man seine Bilder mit der Online-Community teilen.