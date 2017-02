Leben am Limit: Ausstellung der FH-Studie zu Sozialbauten

14.02.2017, 07:38 Uhr

Ausstellung des FH-Studienprojektes zum sozialen Bauen bis 26. Februar in Klagenfurt.

Die Art wo und wie wir wohnen, beeinflusst das gesamte Lebensumfeld, sagt viel über das Miteinander in der Gesellschaft aus und zeichnet ein Bild von sozialen Strukturen in unseren Städten.Die FH Kärnten präsentiert nun von 22. bis 26. Februar die Ergebnisse des interdisziplinären Studienprojektes "Leben am Limit - Soziales Bauen Siebenhügelsiedlung" der Studiengänge Architektur und Disability & Diversity Studies in Zusammenarbeit mit der Stadt Klagenfurt.Die Ausstellungseröffnung ist am 22. Februar um 19 Uhr im Architektur Haus Kärnten, St. Veiter Ring.