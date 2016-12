Live is Life: Konzertvorschau 2017 für den Alpen-Adria-Raum und Österreich

23.12.2016, 00:30 Uhr

Das neue Jahr bringt Top-Stars und Top-Bands auf die Bühnen in Kärnten, Slowenien und Italien.

Wie hinlänglich berichtet, darf das Wörthersee-Stadion ab 2017 (endlich) auch für Konzerte genutzt werden. Gäste aus dem gesamten Alpen-Adria-Raum werden in Klagenfurt im Rahmen der „Wonderful Crazy Night Tour“ von Sir Elton John am 15. Juli erwartet, sowie bei „The Heavy Entertainment Show“ von Robbie Williams, mit „Erasure“ im Vorprogramm. Karten: Ö-Ticket.Die Festspielsaison auf der Burgarena Finkenstein beginnt am 17. Juni mit viel Glamour: Song-Contest-Siegerin Conchita eröffnet mit Band die Burgarena-Saison. Weitere Highlights des wie immer bunten Programms: „Matakustix“ am 7. Juli, das slowenische Vokalorchester „Perpetuum Jazzile“ am 13. Juli, Opernstar Natalia Ushakova mit dem „Czech Virtuosi Chamber Orchestra“ am 28. Juli, Konstantin Wecker auf seiner Tour zum 70er „Poesie und Widerstand“ am 29. Juli, die „Poxrucker Sisters“ am 11. August, „Die Seer“ am 17. und 18. August, Julian Le Play am 19. August u. v. m. Infos: Karten: Villacher Kartenbüro, www.villacherkartenbuero.at.

Slowenien

Italien

Österreich

Mit den bereits fixierten Mega-Stars im Wörthersee-Stadion hat (bis dato) einmal Klagenfurt bzw. Kärnten die Nase vorn gegenüber den Nachbarn (siehe unten). Dennoch haben sich auch in Slowenien und Italien schon etliche Superstars angekündigt. „Depeche Mode“ beispielsweise, die als Protagonisten des Elektropop der 1980er-Jahre ihr nächstes Album „Spirit“ (erscheint im Frühjahr 2017) auf der „Global Spirit Tour“ vorstellen: am 14. Mai in der Sporthalle Stožice in Laibach. (Karten: www.eventim.si)Die „Metaldays“ in Tolmin dauern von 23. bis 29. Juli: „Antichrist Superstar“ Marilyn Manson ist der unumstrittene Headliner, aus Kärnten mit dabei: „Pain Is“ aus dem Lavanttal, sowie „Doro“, „Death Angel“, „Opeth“, „Katatonias“, „Loudness“, „Shining“ und viele mehr. Infos: http://www.metaldays.net. Ebenfalls in Tolmin feiert man von 8. Bis 11. August die „Punk Rock Holidays“; Infos: http://www.punkrockholiday.com. In Italien beginnt der Reigen der Topstar-Konzerte schon bald: Die Art-Rock-Band „Dream Theatre“ etwa gastiert im Rahmen ihrer „Images: Words & Beyond“-Tour am 1. Februar im Gran Teatro Geox. Kurz darauf, am 7. Februar, ebendort: „Biffy Clyro“. Die schottische Band hat zwar auch schon gut 20 Jahre hinter sich, aber ihr Mix aus Alternative-, Post-Punk- und Emo-Rock hat sich erst in den vergangenen paar Jahren durchgesetzt. Völlig anders klingt’s im Gran Teatro am 16. Februar: Art Garfunkel, einst Duo-Hälfte von Simon & Garfunkel öffnet seine „Bright Eyes“ für sein Publikum nicht nur für eigene Songs, sondern (im Trio) auch für eine Auswahl seiner persönlichen Lieblingssongs.Macy Gray – vor gut 15 Jahren Jahren begann die Musikwelt, junge Soul-Sängerinnen zu entdecken, eine davon war Macy Gray, ihr Debüt-Hit „I Try“. Grammy-gekrönt blieb sie im Schatten einer in ihrem Schatten groß gewordenen Sängerin, die dem berühmten Club 27 angehört. Aber: Macy Gray lebt – und singt! Am 12. März in Padua!Einer der herausragenden Rock-Pianisten und -Keyboarder betritt am 9. Februar die Bühne des Teatro Nuovo Giovanni da Udine: Rick Wakeman gastiert mit einem Piano-Solo-Abend und spielt eigene und Songs seiner Bands, darunter „Yes“.Im Theater „Politeama Rossetti“ gastiert am 23. März die kanadische Singersongwriterin Loreena McKennitt mit Triobegleitung und ihren keltisch inspirierten Liedern und Geschichten (auch in Padua: 24. 3.). Italopop-Legende Fiorella Mannoia gibt sich ebendort tags darauf die Ehre (25. 3.)Infos zu den Konzerten in Padua: http://www.zedlive.com, zu jenen in Triest, Udine und anderen Städten in Friaul-Julisch-Venetien: http://azalea.it. Die Veranstalter der Festivals in Österreich sind Wiederholungstäter: Beispielsweise haben „Die Toten Hosen“ schon einige Festivals hierzulande absolviert und werden dies heuer bei „Rock In Vienna“ tun, das 2017 zum dritten Mal über die Bühnen auf der Donauinsel in Wien geht, erstmals vier Tage lang: von 2. bis 5. Juni. Die weiteren fixierten Headliner ebendort: „Kings Of Leon“, „Beatsteaks“, „Silbermond“. Infos: http://www.rockinvienna.at. Bei Nova Rock von 14. bis 17. Juni, sind in den Pannonia Fields im burgenländischen Nickelsdorf zu erwarten: „Green Day“, „System Of A Down“, „Linkin Park“, „Slayer“, „Fatboy Slim“, „Beginner“, "Rag’n’Bone Man", „The Hoff“ (David Hasselhoff!) u.e.m. Infos: http://www.novarock.at. Die „Lovely Days 2017“, zum zweiten Mal im Schlosspark Esterházy in Eisenstadt, führen am 8. Juli Zucchero an der Spitze, der Rest: Legenden der 60er- und 70er-Jahre wie Kris Kristofferson, „Uriah Heep“, „The Doors Alive“ und „Canned Heat“ u.e.m. Tags zuvor sind besagte Legenden am „Clam Rock Festival“ auf der Burg Clam in Oberösterreich zu hören (7. Juli), Zucchero mit seiner aktuellen Show am 9. Juli. Infos: http://www.schlossparkfestival.com, Jazzfreunde kommen am 7. Juli im Schlosspark in Eisenstadt auf ihre Rechnung: Jamie Cullum, Candy Dulfer und die „Zawinul Legacy Band“ headlinen die „Nova Jazz & Blues Night“. Infos: http://www.schlossparkfestival.com. 15 Jahre alt ist das „Frequency Festival“ heuer und findet (nach den Stationen Wien und Salzburg) von 15. bis 17. August bereits zum neunten Mal im „Green Park“ in St. Pölten statt. Aktuelle Headliner sind „Mumford & Sons“, außerdem bestätigt: Wanda, Billy Talent, Rise Against, Kraftklub u.e.m. Infos: https://frequency.at. Weitere Konzert-Highlights in Österreich: Sting am 11. Juli, Parov Stelar am 29. Juli, Kurt Ostbahn am 5. August, alle: Burg Clam.Bryan Ferry (ex „Roxy Music“) gastiert am 30. Mai in der Wiener Stadthalle und am 1. Juni im Stefaniensaal (Congress Graz) in Graz ( http://www.stadthalle.com, http://www.mcg.at ). Auf der Grazer Kasematten-Bühne spielen am 17. Juli die „Sportfreunde Stiller“, Infos: http://www.spielstaetten.at.