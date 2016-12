Niklaus ist ein guter Mann...

09.12.2016, 10:29 Uhr

Bereits zum zweiten Mal organisieren die Kirchenkinder Klagenfurt und das Katholische Familienwerk Kinderadventnachmittage.

Auch heuer ist das Interesse sehr groß und es kommen Groß und Klein, um sich in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam am die Weihnachtszeit einzustimmen.Der zweite Advent stand ganz im Zeichen des Heiligen Nikolaus. Nach dem Nikolausbasteln, und einer kleinen Adventfeier mit dem Entzünden der zweiten Kerze kam der beliebte Heilige dann höchstpersönlich. Er erzählte von seiner Geschichte und Herkunft, plauderte mit den Kindern und überreichte dann jedem Kind (und jedem Erwachsenen) ein kleines Säckchen. „Ihr seid ein Segen für eure Familien, durch die Liebe in eurer Familie wir euch Vieles im Leben leichter gelingen“. Danach segnete er jedes Kind und gemeinsam wurde noch das Vater unser gesungen.Es war ein wunderschöner Nachmittag mit einem Nikolaus, der sehr viel Liebe und Wertschätzung mitbrachte und lauter strahlende Gesichter zurückließ. Ein weiterer großer Schritt auf Weihnachten zu….