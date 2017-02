15.02.2017, 13:41 Uhr

Oper von Giuseppe Verdi

bis 25. März 2017

Stadttheater Klagenfurt

Wenn der Liebende zum Mörder wird: Otello, Befehlshaber der venezianischen Flotte und siegreich gegen die Osmanen, hat eine große Schwäche – die Liebe zu seiner Frau Desdemona. Als der Held den rachsüchtigen Jago demütigt, weckt dieser mit einer Intrige Otellos Eifersucht…Für die Titelrolle konnte der international gefragte Star-Tenor Antonello Palombi gewonnen werden. Der begehrte Sänger an der Metropolitan Opera New York oder der Deutschen Oper Berlin debütiert nun zwischen Produktionen in Neapel und Barcelona in Klagenfurt. Als Desdemona kehrt Betsy Horne, die Feldmarschallin aus dem Klagenfurter "Rosenkavalier", zurück. Die musikalische Leitung übernimmt Chefdirigent Alexander Soddy. Inszeniert wird die Oper von Patrick Schlösser, der in Klagenfurt zuletzt "Die Zauberflöte" auf die Bühne brachte.

Die Begegnung des Komponisten Giuseppe Verdi mit Arrigo Boito erwies sich als ein Glücksfall: Für seine letzten beiden Opern, "Otello" und "Falstaff", hatte Verdi einen Librettisten an seiner Seite, der nicht nur ein begabter Autor, sondern auch selber Komponist war. Boito und Verdi kürzten Shakespeares Drama "Othello" auf die entscheidenden Schlüsselmomente. Der Fokus liegt in der Oper eindeutig auf den drei Hauptpersonen Otello, Desdemona und Jago. Giuseppe Verdi gelang es meisterhaft, dem seelischen und gesellschaftlichen Niedergang Otellos musikalisch Gestalt zu geben.