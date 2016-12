, Flughafenstr. 8 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

Klagenfurter Sezession , Flughafenstr. 8 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

ANNABICHL. Die vielseitige Sängerin Sabine Neibersch und ihr langjähriger Kollege, Ausnahmepianist Karen Asatrian, laden am Sontag, dem 18. Dezember, um 19 Uhr wieder zum bereits traditionellen Konzert "Songs before Christmas" in die Klagenfurter Sezession in der Flughafenstrasse ein. Die beiden Künstler sorgen mit groovigen, aber auch besinnlichen Klängen für ein kraftvolles, abwechslungsreiches und emotionsgeladenes Programm. Die Besucher dürfen sich an diesem Abend also auf einen voweihnachtlichen Hörgenuss der Extraklasse freuen.