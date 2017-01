Spielzeug Flohmarkt in den City Arkaden

, Heuplatz 5 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

City Arkaden , Heuplatz 5 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

INNENSTADT. Am Sonntag, dem 5. Februar, zwischen 13 und 17 Uhr findet in den City Arkaden der 8. Mini-Max Spielzeug Flohmarkt statt. Über 300 Kinder zwischen 5 und 12 Jahren bieten an diesem Nachmittag tausende Spielsachen zu Schnäppchenpreisen an.

Auch abseits des Flohmarktgeschehens erwartet die Besucher mit Zauberer Magic Zuze, den Zirkuskünstlern Dido und Beatrice, der Show von Ronald Mc Donald, dem Kinderschminken mit Pripirita, den Maskottchen Sumsi, Hopi Ho, Klippi Pippi, Luftballonfiguren und weiteren Überraschungen ein buntes Programm.