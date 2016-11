Sternwarte wird zum Christkindl Postamt

, Kreuzbergl 1 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

KLAGENFURT. Die Sternwarte Klagenfurt wird am Freitag, dem 2. Dezember, und am Samstag, dem 10. Dezember, jeweils um 17 Uhr zum Christkindl Postamt. An diesen beiden Tagen dürfen die Kinder ihren größten Weihnachtswunsch an das Christkind schreiben, den Himmelsboten durch unser Riesenteleskop ausfindig machen und schließlich, nach dem Weihnachtsmärchen zum Abschluss, alle Wunschzettel in einem großen Ballon auf die Reise zum Christkind schicken.

Um Voranmeldung unter der Nummer 0660/4846250 wird gebeten.