The Movement rocken die Mammut Bar

KLAGENFURT. Die dreiköpfige Formation The Movement aus Dänemark sind zur Zeit auf Tour und machen am Samstag, dem 21. Jänner, um 21 Uhr in Klagenfurt Station wo sie die Mammut Bar am Messeplatz zum Beben bringen werden. Das Powertrio wurde bereits 2002 in Kopenhagen gegründet und spielt Mod Rock, der von so großartigen Bands wie The Jam, The Who und The Clash beeinflusst wird. Ihre charismatische und mitreißende Bühnenperformance begeisterte schon das Publikum in ganz Europa und sogar Japan. Nun kommen die sympathischen Dänen zum ersten Mal auch nach Klagenfurt.