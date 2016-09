VolXBattle Level 2.1 - Fred Boneskin vs Horizon Of The Statue

Der VolXBattle geht ins Halbfinale!!!

Aus den 3 Level 1 Konzerten gingen nach Publikumsvoting, Fachjury-Voting und Online-Voting Concrete Eden Spectacle Sheep und Horizon Of The Statue als Sieger hervor. Als zweit stärkste Band im Online-Voting wurde Fred Boneskin als LuckyLoser auch ins Halbfinale übernommen.

Das heißt:Am 15. Oktober werden anlässlich des VolXBattle Level 2Fred Boneskin (Hard Rock aus Fulda/D)vsHorizon Of The Statue (Deathcore aus Wolfsberg/A)antreten und um den Halbfinal-Sieg kämpfen.Es wird ein spannendes Halbfinale und wir freuen uns jetzt schon darauf, die Bands wieder im VolXhaus Klagenfurt begrüßen zu dürfen, wenn der VolXBattle um den Hauptpreis in die nächste Runde geht.Einlass: 20:00 UhrStart: 21:00 UhrEintritt: Vorverkauf Euro 8,00 oder 0699 10061982 / Abendkassa Euro 10,00 inkl. 1 GetränkegutscheinDie Eintrittsgelder gehen (abzüglich AKM) zu gleichen Teilen an die auftretenden Bands!