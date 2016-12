Weihnachtskonzerte von "Father and Suns"

, Bischof-Dr.-Köstner-Platz 1 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

Don Bosco Kirche , Bischof-Dr.-Köstner-Platz 1 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

KLAGENFURT. „Father and Suns" liefern auch heuere wieder den Soundtrack zu Glühwein und Maroni. Am Sonntag, dem 18. Dezember, um 9.30 Uhr begleiten sie die Weihnachtsmesse in der Don Bosco-Kirche und anschließend gibt es ein kleines Konzert. Weiters sorgt die Gospelgruppe am Donnerstag, em 22. Dezember, um 17 Uhr für Weihnachtsstimmung am Adventmarkt vor der Domkirche.