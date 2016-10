Liebevoll begleiten...

03.10.2016, 08:26 Uhr

Mit zwei Workshops zum Thema Sexualerziehung möchte das Katholische Familienwerk wichtige Akzente in der Elternbildung setzen:



– Workshop Sexualerziehung im KleinkindalterKinder sind sexuelle Wesen und das von Anfang an. Dieser Workshop des Katholischen Familienwerks vermittelt Kenntnisse zur kindlichen Sexualentwicklung, gibt Hilfestellungen für den Umgang mit unterschiedlichen Ausdrucksformen kindlicher Sexualität und bietet viel Raum für individuelle Fragen.Leitung: Mag.a (FH) Christiane Hintermann, Sexualpädagogin, Klinische Sexologin, Gesundheits- und PflegemanagerinTermin: 12. Oktober 2016, 09.00-12.00 UhrOrt: Klagenfurt a.Ws., Diözesanhaus, Tarviser Straße 30Anmeldung: 0676/87722440, ka.kfw@kath-kirche-kaernten.at

– Workshop Sexualerziehung im VolksschulalterBurschen ärgern Mädchen, Mädchen necken Burschen: Das Interesse am anderen Geschlecht ist im Volksschulalter groß und gleichzeitig mit vielen Spannungen verbunden. Erste Schmetterlinge im Bauch werden erstaunt festgestellt und die Neugier an sexuellen Themen steigt. Für die liebevolle und bewusste Begleitung in dieser spannenden Lebensphase bietet dieser Workshop des Katholischen Familienwerks hilfreiche Inputs, vermittelt Kenntnisse zur kindlichen Sexualentwicklung und gibt viel Raum für offene Fragen rund um Sexualerziehung.Leitung: Mag.a (FH) Christiane Hintermann, Sexualpädagogin, Klinische Sexologin, Gesundheits- und PflegemanagerinTermin: 24. Oktober, 18.00-21.00 UhrOrt: Klagenfurt a.Ws., Diözesanhaus, Tarviser Straße 30Anmeldung: 0676/87722440, ka.kfw@kath-kirche-kaernten.at