Mentales Training mit Marc Pichler

26.01.2017, 21:19 Uhr

Marc Pichler, ein junger Psychologie Student aus Klagenfurt.

Nach Abschluss seines Bachelor-Studiums entschied er sich für eine zusätzliche Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater an der ISYS-Akademie in St. Veit, die er in einem Jahr abschließen wird. Schon jetzt berät er seine Klienten in einer eigenen kleinen Praxis als Mentaltrainer.Bereits während des Studiums arbeitete Pichler mit Menschen, mit den verschiedensten psychischen und sozialen Belastungen. Dort bemerkte er, wie die einfachsten Techniken, diesen Menschen ihren Alltag erleichtern konnten. Um auch anderen Menschen diese Methoden zugänglich zu machen, eröffnete er seine eigene Praxis.

Interview mit Pichler

Auf die Frage, mit welchen Problemen Menschen an ihn herantreten und wie er seine Einzelstunden gestaltet antwortet er:"Die meisten Menschen wenden sich an mich mit Problemen aus ihrem Alltag wie Konflikten in ihren Partnerschaften, Mobbing am Arbeitsplatz oder mit den verschiedensten Ängsten, die sie belasten.Außerdem unterstütze ich Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre Ziele zu erreichen. Ich helfe meinen Klienten dann mit einfachen Techniken und Methoden, um ihre Gedanken zu organisieren und sich zu strukturieren."Seit kurzem bietet Pichler auch Workshops zu den unterschiedlichsten Themen an. Diese finden Sie auf seiner Homepage www.marcpichler.at sowie auf seiner Facebook Seite Marc Pichler