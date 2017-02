Motivationstraining und Zielerreichung

03.02.2017, 12:27 Uhr

Sie wollen sich wohler fühlen, abnehmen, Ihren Stress reduzieren oder sich beruflich verändern? Ich helfe Ihnen mit meinem 5 Schritte Programm Ihre Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und diese zielgerichtet einzusetzen.

Mein Workshop dreht sich rund um das Thema Motivation und Ziele erreichen. Ich habe ein 5 Schritte Programm entwickelt, welches sich auf alle Probleme und Versuche Ziele zu erreichen, anwenden lässt. Dabei finde ich mit meinen Klienten die Antworten zu der Frage, wie Sie ihr Ziel am Besten erreichen können.Zuerst muss das Ziel genau definiert werden, dann suchen wir mögliche Wege dorthin und konkretisieren wie der passende Weg aussehen könnte. Diesen Weg unterteilen wir dann in Etappen und fokussieren gemeinsam die Fähigkeiten, die der Klient hat. So finden wir für jeden seinen individuellen und passenden Weg. Gemäß dem Kredo: Jeder Mensch hat bereits alle Fähigkeiten in sich, die er braucht.

Mein nächster Workshop findet am 18.02.2017, wie gehabt, in der Villa Grasgrün statt.Anmeldungen nehme ich gerne unter: office@marcpichler.at oder unter 0699/18305025 an.Workshop Motivationstraining und Zielerreichung18.02.2017 | 14:00 Uhr bis 18:00 UhrVilla Grasgrün, August-Jaksch-Straße 649020 Klagenfurt am WörtherseeKosten: 30€ pro Person