Wohnraumlüftung in Neubauten - Wohnen in Klagenfurt !!!!

10.12.2016, 00:25 Uhr

Bei Häusern ohne Lüftungssystem entscheidet der Bewohner selbst, ob er lüftet oder nicht !!!

Nicht nur, dass der ständige Luftzug von vielen Bewohnern als sehr unangenehm empfunden wird, ist auch die Luftfeuchtigkeit in der Heizperiode, welche sich bei 22 - 26 % bewegt, sehr niedrig. Dies hat zur Folge, dass Unpässlichkeiten wie: sehr trockene Augen, gereizte Schleimhäute und Kratzen im Hals verbreitet sind. Jeder Mediziner kann Ihnen erklären, dass überreizte Schleimhäute den Menschen vor Bakterien und Viren nicht ausreichend schützen können - ergo: Krankheitserreger haben es leichter, in den Körper einzudringen.Durch Wärmerückgewinnung sollen die Heizkosten viel geringer sein und auch die Umwelt geschont werden.So super klingt es, doch die Praxis zeigt, dass dies einfach nicht richtig ist und die laufenden Kosten sogar höher sind, als bei herkömmlichen Bauten.Natürlich nehmen Bauträger auch gerne die Förderungen in Anspruch, die angeblich daran gebunden sind, solche Lüftungssysteme zu planen und zu bauen.Doch wo bleibt das gesunde wohlige Wohnen???????Da gäbe es noch einige Punkte, die Bewohnern von solchen Bauten "aufstößt".