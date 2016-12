24. Dez. 2016: Freunde der Bäume auf Unterschriftensammeltour - für die Lendhafenbäume

25.12.2016, 07:41 Uhr

gesetzt werden können, formiert sich jetzt eine BI, eine Bürgerinitiative, die "".begann die Einholung der bisher erzielten Unterstützungserklärungen in die Bürgerinitiative und die Sammlung von Mitgliedern.für die Brückenbäume des Lendhafens lautetete der erste Wunsch, denn es ist schon fünf nach 12!

In diversen Lokalitäten - im Cafe Altstadt-Beils, bei Fieranten & Standlern, in Eva's Cafe, im Cafe Benedikt, beim Cafe Zum Steirer, am Stand von Jammer's Kärntner Schmankerl, am Benediktinerplatz und unter dem stimmungsvollen Christbaum am Christkindlmarkt am Neuen Platz, sollte (hoffentlich) nun auch das Schicksal der drei Brückenbäume eine Wendung erfahren!