30.12.2016, 03:42 Uhr

wünschen den Lesern und der Redaktion der WOCHE einen guten Rutsch und alles Gute für das Jahr 2017!am Christkindlmarkt in Klagenfurt ist bekannt für seine Selcher, Glühwein, Glühmost und Co. und gehört zu den meistbesuchten Ständen am Neuen Platz.feierten die Kapuziner einen "Heiligen Abend für Einsame" und Ernst Jammer spendet seit Jahren schon gerne Selcher für das Fest der Einsamen.