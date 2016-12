Die vier Elemente im Stadtcafè am Alten Platz 26: Galerie-Changeover von Marlis LEPICNIK

03.12.2016, 08:32 Uhr

In der „Galerie im Stadtcafè am Alten Platz 26“ in Klagenfurt präsentiert Marlis Lepicnik seit ihrem kürzlichen Changeover von der zuletzt gezeigten Ausstellung „Schöpfungsakte“ eine Werkserie mit Exponaten zum Titel „Die vier Elemente“.

Zum Ende eines sehr aktiven Jahres mit neuen Werken und Ausstellungen in Deutschland (Köln), Italien (Tavagnacco bei Udine) und drei Ausstellungen in Klagenfurt macht die Künstlerin in dieser Werkschauzu den Themen ihrer Darstellungen. Die neuen Kreationen dieser als Jahresabschluss gestalteten Präsentation werden teilweise durch abstrakte und expressionistische Arbeiten aus letzten Werkserien ergänzt.Die Eröffnungsvernissage hat wiederum einen großen Kreis an Freunden, Interessenten und Kollegen der Künstlerin versammelt und war mit den eindrucksvollen Exponaten zu den vier Elementen von besonderer Aufmerksamkeit und Anerkennung begleitet. Freunden schöner Körperformen stand darüber hinaus die reichhaltige Aktmappe der leidenschaftlichen Aktzeichnerin zum Schmökern zur Verfügung!Die Ausstellung verbleibt bis auf weiteres eingerichtet und steht die Künstlerin auch für Beratungsgespräche im Lokal oder in ihrem Atelier – zu allfälligen Aktsitzungen noch als Weihnachtsüberraschung ! – nach telefonischer Vereinbarung zur Verfügung (Tel. 0650 3992674).