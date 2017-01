Einer unseren Heiligen 3 Könige wird kritisiert

01.01.2017, 19:25 Uhr

Ich bin wahrscheinlich schon zu alt um diesen Blödsinn ernst zu nehmen. In unserem Haus sind sie jedenfalls in der gewohnten Besetzung immer willkommen. Nicht zuletzt deshalb da sie auch in AFRIKA tolle Projekte gefördert habenIch bilde mir ein etwas Fantasie zu haben aber warum an diesem ALTEN SCHÖNEN Brauch der Mohr (pardon) Schwarzafrikaner seine Bevölkerung diskriminiert ist mir zu hoh.LG