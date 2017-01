17.01.2017, 07:35 Uhr

MaturantInnen des BG/BRG Mössingerstraße stellten einen stolzen Betrag zur Verfügung!



Am 13.1.2017 fand anlässlich des „Tages der offenen Tür“ des BG/BRG Mössingerstraße, nach Endabrechnung des Charity-Balls vom Oktober 2016, die Übergabe der Spende in Höhe € 3.500,-- statt. Die großzügige Spende wurde vom Ballkomitee der Maturaklassen an Frau Mag. Ulla Nettek von Rainbows Kärnten überreicht.Das Katholische Familienwerk/RAINBOWS Kärnten bedankt sich noch einmal ganz herzlich bei den angehenden Maturanten für dieses großartige Engagement. Wir sind sehr stolz auf unsere Jugend und wünschen alles Gute für den weiteren Lebensweg!