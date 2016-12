Kosmisch-Irdischer Weihnachtsmann On Space

21.12.2016, 04:28 Uhr

Liebe Freunde, Künstlerkollegen und Fans kamen zur Vernissage kosmisch-irdischer Auswahl von Bildern von Maler, Musiker und Laiendarsteller Centauri Alpha in das geräumige und sehr elegante Cafe On Space am Kardinalplatz in Klagenfurt.kostümiert, überraschte mit eigener Weihnachts-CD mit selbst komponierten Liedern und als kleinesgibt es bis zum Ende der Ausstellung am 31. Dez. 2016 zum Kauf von einem Bild/Gemälde diedazu!Öffnungszeiten:Mo bis Sa von 9 - 14 Uhr und von 18 - 02 Uhr(am 24. Dez. von 9 bis 14 und von 21 bis 02 Uhr)