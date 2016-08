Neueröffnung: Schönheitssalon/Nagelstudio "Jasi & Nici"

27.08.2016, 10:26 Uhr

(Nagelstudio Jasmine) und(nails & more) luden zu Eröffnung ihres neuen Studios in die St.-Veiter-Straße 123 in Klagenfurt und viele Stammkunden, Freunde und Familienangehörige kamen um zu gratulieren, viel Erfolg zu wünschen und mitzufeiern.Eine besondere Freude war es, dass Freundin, Kollegin und Muse, 4fache Staatsmeisterin und Vizeeuropameisterin im Nageldesign, zur Eröffnung kam.von der Firma Pieroth verwöhnte die Gäste mit einer exquisiten Weinverkostung.die Freundinnen und Stammkundinnen Gabriele Balantitsch und Iris More'.