Oksana Kravchenko "Romantische Mädchen/Frauenbildnisse/Landschaften"

Manfred Schein / Cafe Benedikt lädt zur Vernissage von Oksana Kravchenko



Freitag, 07. April 2017 * 19:00 Uhr

(während der Öffnungszeiten)Die vielseitige und arbeitsame Ukrainerin hat ihr Talent offenbar in die Wiege gelegt bekommen.Als Tochter von ebenfalls studierten, kunstmalenden Eltern, schafft Kravchenko Ölbilder und Aquarelle in kleinen und beeindruckend großen Formaten.Sie hat einen realistischen Stil, aber es ist das Erbe des Impressionismus. Sie konzentriert sich in ihren Arbeiten auf ungewöhnliche Landschaften, Blumen, sowie Mädchenportraits.Oksana Kravchenko's Bilder sind voll stimmungsbetonter Atmosphäre. Gegenständlichkeit, Farbschwingungseffekte sowie wechselnde zarte und kräftige Farbspiele geben dem Werk der freischaffenden Künstlerin einen romantisch realistischen Touch.Vor ihrem Wechsel nach Österreich arbeitete Oksana Kravchenko als Lehrerin an einer ukrainischen Kunstschule und gab Privatunterricht.Bilder von ihr befinden sich in privaten Sammlungen in Großbritannien, Frankreich, Italien, USA, Israel, Ukraine und Österreich.