Super Stimmung bei der Heringsschmaus Party mit live Musik vom Karawanken Duo (Premiere!)

29.01.2017, 08:18 Uhr

Mittlerweile eine Institution sind die Partys mit live Musik im Cafe Benedikt am Benediktinerplatz 7 in Klagenfurt.Viele Stammgäste und zahlreiche Fans pilgerten zurmit(Gesang, Keyboard) und(Bassgitarre und Gesang) und zum, zubereite von, um gute fünf Stunden lang ausgezeichnete live Musik, aus den verschiedensten Stilrichtungen und selbst komponierten Songs von Stefan Wrana und köstlichen Heringssalat zu genießen und mitzufeiern.Werner Katolnig mit Schülern seiner Musik Schule, Musiker & Komponist Host Gradischnig, Entertainer & Autor Del Vede, Graphiker Andreas Papesch, Künstler Leonard Leslie Lane, Unikum Centauri Alpha, Frecce Tricolori Obmann Franz Wicher, Seppi "Baron" Pucher, High-Society Fotograf iR. Albert Madlener, Gasthaus Legende Gerhard Lippitz mit Doris, Franz Brunner mit Gattin, Hobby-Künstler & Tänzer HarryS, Standler Josef Steiner, Zithermusik Anita & Manfred Goritschnig und Meister Franz Kollmann (SchuhWerkstätte) von Mittags bis in die frühen Abendstunden mit.