Treffen der Mitglieder fb seite "Alte Ansichten von Klagenfurt"

10.12.2016, 15:49 Uhr

Seite. Diesmal war der Treffpunkt imgewählt worden. Eingeladen haben auch diesmal die Administratoren der Gruppe, Kness Christian & Johannes Lebitsch. aber auch Initiator und Seitengründersowiewaren anwesend und führten mit den Mitgliedern ausführende Gespräche. Weiters teilgenommen hat Wilhelm Hartlieb, der mit seinen Beiträgen von "alten Ansichten" maßgeblichen Anteil am Erfolg dieser Seite hat. Wie schon im vorigen Jahr waren wieder dabei Marianne Pegrin mit Partner, sowie Margarethe Jantschgi mit Tochter Brigitte Otrob und Sohn Marcel, Agnes Rumpler wollte wie schon beim allerersten Treffen "Schoko Frösche mitbringen, jedoch in ganz Klagenfurt waren keine erhältlich gewesen. "Alte Ansichten" Spezialist Roman Michael Künstler und Petra Ziß waren ebenso wieder anwesend wie auch unser "ständig auf Fahrradachse" in ganz Kärnten unterwegs & Musikus "Fernando" Ferdi Pungartnig, der unsere Runde mit seiner Gittarenmusik unterhalten hat. Natürlich wurde auch dieses 2016 Treffen festgehalten vom Freund und "Presse Fotografen Norbert Zarnhofer" der uns auch diesmal sämtliches Bildmaterial zu Verfügung gestellt hat. Leider verhindert war unser Admin Johannes Lebitsch und auch unsere liebe Waltraud Buchsbaum, welche wir hiermit entschuldigen. Danke an alle Anwesenden - Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen 2017 (ckness)