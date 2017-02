Vernissage Amoh "Wachsbilder" - mit Benefizverlosung

Fr, 24. März 2017 * 19:00 Uhr

: es werden Lose zu kaufen sein - Hauptpreis ist ein Bild der Künstlerin!

, gebürtige Rumänin - lebt seit 2001 durchgehend in Klagenfurt, lädt zu ihrer ersten Ausstellung in Eva's Cafe am Benediktinerplatz 3 (Slama Passage).Bild Dimension 30x40 cm(Amoh)