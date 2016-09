01.10.2016, 02:18 Uhr

Zum 1. KAC TV Fantreffen lud Kiao Pihorner in ihr Cafe Altstadt-Beisl in der Lidmanskygasse 3 (schräg vis-vis vom GH Pumpe) in Klagenfurt - und einige Fans kamen um den KAC anzufeuern u. i. KAC Fan Photograph Harri Palma im Grazer Eishockey Leiberl!.Die Spiele des KAC, die live im TV übertragen werden, sind ab sofort, vor großen TV Schirm, zu sehen - "Spielbeginn" ist jeweils eine Stunde vorm Aufwurf!